GF Vip, Selvaggia Roma disperata: “Il cuore di mio figlia non batte più¹” (Di giovedì 22 settembre 2022) Selvaggia Roma ha perso la bambina che portava in grembo e ad annunciarlo su Instagram è stata lei stessa, chiedendo rispetto di questo momento terribile. Da sei mesi Selvaggia Roma era in dolce attesa e il papà del bimba che portava in grembo è il suo nuovo fidanzato, Luca Teti. Classe ’94, Teti è un attaccante del Pomezia, squadra che attualmente milita nel campionato di Serie D. I due si sono conosciuti neanche un anno fa, ma tra loro è stato un colpo di fulmine che ha portato subito alla gravidanza. “Il cuore della nostra piccola non batteva più, mi tengo stretto il mio dolore” ha scritto Selvaggia. Che poi ha fatto un appello: “Vi prego di rispettarci. È una notizia che non avrei mai voluto ricevere” ha concluso, parlando dell’aborto spontaneo. Dello stesso ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 settembre 2022)ha perso la bambina che portava in grembo e ad annunciarlo su Instagram è stata lei stessa, chiedendo rispetto di questo momento terribile. Da sei mesiera in dolce attesa e il papà del bimba che portava in grembo è il suo nuovo fidanzato, Luca Teti. Classe ’94, Teti è un attaccante del Pomezia, squadra che attualmente milita nel campionato di Serie D. I due si sono conosciuti neanche un anno fa, ma tra loro è stato un colpo di fulmine che ha portato subito alla gravidanza. “Ildella nostra piccola nonva più, mi tengo stretto il mio dolore” ha scritto. Che poi ha fatto un appello: “Vi prego di rispettarci. È una notizia che non avrei mai voluto ricevere” ha concluso, parlando dell’aborto spontaneo. Dello stesso ...

zazoomblog : Gf Vip tragedia per Selvaggia Roma: ha perso la figlia che aspettava dal compagno Luca Teti - #tragedia #Selvaggia… - IsaeChia : Gf Vip, tragedia per Selvaggia Roma: ha perso la figlia che aspettava dal compagno Luca Teti - g_selvaggia : @martyspace97 la presentazione con l'elenco di amici vip ? Spero si riprenda presto - Stevenreeva7 : @bonavits2 @milanino48 @teuteuteu1899 @blink187blink Non posso dire di più perché conto già una querela, pagata pro… - Latvcisidiverte : Selvaggia Roma, TOMMAso Zorzi, Alex Belli, Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Vip news. #GrandeFratelloVip,… -