Elezioni 2022 | Salvini | “Con Giorgia e Silvio governare per 5 anni bene”

(Adnkronos) – L'impegno che "offriamo è quello di governare bene, insieme, per cinque anni, con Silvio, Giorgia e Maurizio". Così il segretario della Lega Matteo Salvini a piazza del Popolo per la chiusura della campagna elettorale in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. "Che spettacolo, fatevi sentire, fate arrivare all'ufficio di Gualtieri e Zingaretti l'avviso di sfratto" dice rivolgendosi alla folla. "Lo dico da romano di adozione, l'avviso di sfratto di Roma e dei romani. Pensavamo di aver toccato il fondo con la Raggi e, invece, Gualtieri riesce a fare peggio". Sul tema dell'energia, dice il leader della Lega, "serve subito un decreto per bloccare aumenti di bollette luce e gas, se non lo farà questo governo, lo farà il

