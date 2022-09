È la Mls ma sembra Wwe | Douglas Costa perde la testa e stende due avversari video

(Di giovedì 22 settembre 2022) Asi è improvvisamente spenta la luce: prima una violenta spallata a Barrios, poi una manata a un altroo. E il campo da calcio si è trasformato per un attimo in un ring della Wwe, la lega di wrestling più famosa al mondo. Il tutto è accaduto al 62esimo minuto della sfida di Mls tra Los Angeles Galaxy e Colorado Rapids. I padroni di casa, nonostante il gesto di, hanno vinto la partita per 4 a 1. L’ex Juventus invece è stato inevitabilmente espulso dall’arbitro Joseph Dickerson, nonostante le sue proteste. Siamo nella città del cinema ma questa non è una rissa da film ???? Protagonista:#MLS #DAZN pic.twitter.com/5DXEv8YKDV — DAZN Italia (@DAZN IT) September 21, 2022 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

