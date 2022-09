Ceci a SN: “I diritti d’immagine di Maradona sono ancora validi per me. Il provvedimento è nullo” (Di giovedì 22 settembre 2022) La battaglia legale tra Stefano Ceci, storico amico e agente di Diego Armando Maradona negli ultimi 20 anni, e i suoi eredi continua. Dopo la reazione di Maradona JR. per quella che secondo il figlio del Pibe potrebbe essere una sentenza a proprio favore, Ceci ha parlato ai nostri microfoni facendo chiarezza sui fatti relativi ai diritti d’immagine della leggenda Maradona: Le parole di Stefano Ceci “Due sono i punti principali: innanzitutto i diritti d’immagine di Stefano Ceci per Diego Armando Maradona sono validi, secondo quanto attestato dal giudice nel punto 3.1 e 3.2 del provvedimento ma lo stesso mi ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 settembre 2022) La battaglia legale tra Stefano, storico amico e agente di Diego Armandonegli ultimi 20 anni, e i suoi eredi continua. Dopo la reazione diJR. per quella che secondo il figlio del Pibe potrebbe essere una sentenza a proprio favore,ha parlato ai nostri microfoni facendo chiarezza sui fatti relativi aidella leggenda: Le parole di Stefano“Duei punti principali: innanzitutto idi Stefanoper Diego Armando, secondo quanto attestato dal giudice nel punto 3.1 e 3.2 delma lo stesso mi ...

