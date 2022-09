Auto elettriche - Anche in Francia spunta l'ipotesi di ridurre l'accesso ai punti di ricarica (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo Svizzera e California, Anche in Francia i punti di ricarica per le Auto elettriche finiscono nel mirino delle Autorità di regolamentazione. Rte, il gestore dell'infrastruttura di distribuzione dell'elettricità, ha pubblicato uno studio sui consumi energetici attesi per la prossima stagione invernale e, tra le possibili misure da implementare per favorire il risparmio energetico, ha inserito l'ipotesi di ridurre l'accesso alle colonnine in determinati orari e in caso di sovraccarico della rete. Inverno alle porte. Rte ha escluso pericoli di un black-out generalizzato, ma non il rischio di frequenti interruzioni della corrente in giornate caratterizzate da condizioni meteo sfavorevoli. La Francia, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo Svizzera e California,indiper lefiniscono nel mirino dellerità di regolamentazione. Rte, il gestore dell'infrastruttura di distribuzione dell'elettricità, ha pubblicato uno studio sui consumi energetici attesi per la prossima stagione invernale e, tra le possibili misure da implementare per favorire il risparmio energetico, ha inserito l'dil'alle colonnine in determinati orari e in caso di sovraccarico della rete. Inverno alle porte. Rte ha escluso pericoli di un black-out generalizzato, ma non il rischio di frequenti interruzioni della corrente in giornate caratterizzate da condizioni meteo sfavorevoli. La, ...

