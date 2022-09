Attacco ad Amanda Lear | E’ accaduto improvvisamente | il responsabile viene dalla Turchia

Leggi su newstv

(Di giovedì 22 settembre 2022) Musa di Salvador Dalì e David Bowie, negli anni si è dovuta difendere dalle malelingue. Ma ora un nuovoHa bisogno di davvero poche presentazioni. Oggi 83enne, cantante, attrice e conduttrice televisiva. Un personaggio conosciuto da giovani e meno giovani,. Oggi, però, apprendiamo di un gravesubito in questi giorni.ha subito un duro(web source)Sappiamo molto di lei, dato che è sulla breccia da decenni ormai.è stata brava a sfruttare anche le malelingue per creare e perpetuare il suo successo. Nata a Saigon, è di nazionalità francese, ma naturalizzata britannica. Per quanto concerne la carriera di cantante, ha raggiunto la popolarità grazie a singoli come “Tomorrow” e ...