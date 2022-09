Alzheimer non è una malattia del cervello? Le nuove incredibile ipotesi (Di giovedì 22 settembre 2022) nuove incredibili ipotesi sono uscite in merito all’Alzheimer. Gli studi dei ricercatori hanno portato alla luce alcune novità interessanti che parlano della possibilità che non si tratti di una malattia del cervello: ecco di che cosa si tratta. Il morbo di Alzheimer è una malattia degenerativa del cervello che colpisce gravemente alcune funzioni mentali del paziente e interferisce con la sua vita quotidiana. È la forma più comune di demenza tra le persone anziane. Una patologia che ha diverse fasi e per il momento non c’è una cura per chi è colpito. Per questo i ricercatori sono al lavoro. fonte foto: AdobeStockCon l’avanzare degli anni ci sono una serie di malattie che colpiscono i più anziani. Una delle più conosciute e difficili ... Leggi su chenews (Di giovedì 22 settembre 2022)incredibilisono uscite in merito all’. Gli studi dei ricercatori hanno portato alla luce alcune novità interessanti che parlano della possibilità che non si tratti di unadel: ecco di che cosa si tratta. Il morbo diè unadegenerativa delche colpisce gravemente alcune funzioni mentali del paziente e interferisce con la sua vita quotidiana. È la forma più comune di demenza tra le persone anziane. Una patologia che ha diverse fasi e per il momento non c’è una cura per chi è colpito. Per questo i ricercatori sono al lavoro. fonte foto: AdobeStockCon l’avanzare degli anni ci sono una serie di malattie che colpiscono i più anziani. Una delle più conosciute e difficili ...

ACMonza : L’Alzheimer non perde tempo, sostieni adesso il Paese Ritrovato di Monza, il primo Villaggio Alzheimer in Italia. M… - frmango65 : #psicopoesia Andò allo specchio, come tutte le mattine ma non si riconobbe. #Alzheimer - h10pippuz : @npaoser @ClaraPorta4 @_Nico_Piro_ Quando si è a corto di argomenti, si passa agli insulti,eh? Comunque ha un tempi… - mareeT_23 : RT @CaprettoPaul: ??Il 'pazzo' Johnny Rotten non si separa mai dalla moglie Nora che soffre di Alzheimer. Sposati dal 1979, lui è più giova… - Gauro5 : RT @vannifrediani: @jacopo_iacoboni Si può sempre contare sul fatto che gli italiani hanno la memoria di un pesce rosso affetto da Alzheime… -