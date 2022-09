Aborto: Umbria come Ungheria? (Di giovedì 22 settembre 2022) Di recente, oltre che negli USA, anche in Europa il tema dell’Aborto sta diventando sempre più acceso. In Ungheria lo scorso 15 settembre è entrata in vigore la legge sul “battito fetale” che obbliga i medici a fornire alle donne indicazioni evidenti sui segni vitali del feto, prima di ogni intervento abortivo. La stessa situazione sembra si stia verificando questi giorni anche in una delle regioni italiane, l’Umbria. La questione Aborto in Ungheria Il governo ungherese guidato da Victor Orban ha stabilito che “la vita di un feto sarà protetta dal concepimento”. Il decreto del 15 settembre è il primo atto normativo concreto che interviene sul diritto all’Aborto nel paese. Le leggi sul “battito cardiaco fetale” rappresentano una novità della legislazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Di recente, oltre che negli USA, anche in Europa il tema dell’sta diventando sempre più acceso. Inlo scorso 15 settembre è entrata in vigore la legge sul “battito fetale” che obbliga i medici a fornire alle donne indicazioni evidenti sui segni vitali del feto, prima di ogni intervento abortivo. La stessa situazione sembra si stia verificando questi giorni anche in una delle regioni italiane, l’. La questioneinIl governo ungherese guidato da Victor Orban ha stabilito che “la vita di un feto sarà protetta dal concepimento”. Il decreto del 15 settembre è il primo atto normativo concreto che interviene sul diritto all’nel paese. Le leggi sul “battito cardiaco fetale” rappresentano una novità della legislazione ...

