Usa, la Fed aumenta (ancora) i tassi di interesse contro l’inflazione: «Ai massimi dal 2008. Non esiste una via indolore» (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Banca centrale degli Stati Uniti d’America, la Federal Reserve (Fed) ha aumentato i tassi di interesse dello 0,75% portando così il costo del denaro tra il 3 e il 3,25%, ai massimi dal 2008. Siamo al terzo aumento da 75 punti base – e al quinto in generale – effettuato quest’anno sui rialzi dei tassi. Una crescita definita dalla Fed «appropriata». Questo perché l’inflazione continua ad essere alta ed è per questo che la Banca centrale vuole riportare l’inflazione al 2%. Ad annunciarlo è il presidente Jerome Powell che ha riferito di avere «gli strumenti e la determinazione per farlo». Powell ci ha tenuto a sottolineare che la stabilità dei prezzi è il fondamento di una crescita stabile e ha spiegato che ad un certo punto sarà appropriato rallentare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Banca centrale degli Stati Uniti d’America, la Federal Reserve (Fed) hato ididello 0,75% portando così il costo del denaro tra il 3 e il 3,25%, aidal. Siamo al terzo aumento da 75 punti base – e al quinto in generale – effettuato quest’anno sui rialzi dei. Una crescita definita dalla Fed «appropriata». Questo perchécontinua ad essere alta ed è per questo che la Banca centrale vuole riportareal 2%. Ad annunciarlo è il presidente Jerome Powell che ha riferito di avere «gli strumenti e la determinazione per farlo». Powell ci ha tenuto a sottolineare che la stabilità dei prezzi è il fondamento di una crescita stabile e ha spiegato che ad un certo punto sarà appropriato rallentare ...

classcnbc : +++#USA????, #Fed rialza tassi di 75 pb Secondo la previsione a 3-3,25%+++ - classcnbc : +++#USA: #Fed segnala l'intenzione di continuare a rialzare i tassi fino a quando il livello dei fondi non raggiung… - classcnbc : +++#USA: le proiezioni economiche della #Fed prevedono l'#inflazione tornare all'obiettivo del 2% entro il 2025+++ - PaoloBricco : RT @MariangelaPira: Borse americane completamente senza direzione, sull'ottovolante. Rialzi. Ribassi. Rialzi. E cali in chiusura. Come ogni… - vivianabaretto : RT @classcnbc: +++#USA????, #Fed rialza tassi di 75 pb Secondo la previsione a 3-3,25%+++ -