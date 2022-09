Uomini e Donne, problemi di salute per l’ex tronista: “Siate prudenti” – FOTO (Di mercoledì 21 settembre 2022) l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto condividere con il proprio pubblico l’ansia per gli imminenti esami riguardanti dei fastidiosi problemi di salute. Ecco cosa ha raccontato ed il consiglio che alla fine ha dato ai fan. Inizialmente era arrivato a Uomini e Donne per corteggiare Giulia Cavaglia nella stagione 2018-2019. Arrivato fino alla L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022)diha voluto condividere con il proprio pubblico l’ansia per gli imminenti esami riguardanti dei fastidiosidi. Ecco cosa ha raccontato ed il consiglio che alla fine ha dato ai fan. Inizialmente era arrivato aper corteggiare Giulia Cavaglia nella stagione 2018-2019. Arrivato fino alla L'articolo proviene da Inews24.it.

Link4Universe : Tutte le donne che ho conosciuto hanno storie di molestie sessuali, di vario grado, che hanno subito nella loro vit… - GiusCandela : I tweet che fanno leggere alla Salemi sono più inutili di Tinì Cansino a Uomini e Donne. #Gfvip - peppeprovenzano : Solidarietà a @sruotolo1 vittima di vili minacce. La nostra voce si leverà sempre accanto alla sua e a quella di… - federdale : Tutta la vita dalla parte delle donne iraniane. E degli uomini che le sostengono, alla faccia di tutti i luoghi com… - ardovig : #Buongiorno. Ho visto che in Iran sono scesi in piazza molti uomini per #MahsaAmini. Il Italia leggo solo dei 'mai… -