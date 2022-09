Speculazione ed energia (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Speculazione è additata come colpevole della crescita dei prezzi energetici. Il termine identifica la prassi di effettuare delle rischiose operazioni di compravendita - es. del gas naturale - ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Laè additata come colpevole della crescita dei prezzi energetici. Il termine identifica la prassi di effettuare delle rischiose operazioni di compravendita - es. del gas naturale - ...

valeriocasto : RT @unione_popolare: Privatizzare tutto il settore energetico è stata una follia. Bisogna rivedere la logica delle privatizzazioni selvagge… - Newsinunclick : Lo scostamento del pareggio di bilancio non è la soluzione. E' un pozzo senza fondo, sono soldi che regaliamo alla… - MinutemanItaly : RT @LucianoBarraCar: Finché non la Corte cost non sarà capace di comprendere che art.43 Cost. è un principio fondamentale dell'ord. costitu… - gabrielebandini : RT @unione_popolare: Privatizzare tutto il settore energetico è stata una follia. Bisogna rivedere la logica delle privatizzazioni selvagge… - shaax85 : RT @LucianoBarraCar: Finché non la Corte cost non sarà capace di comprendere che art.43 Cost. è un principio fondamentale dell'ord. costitu… -