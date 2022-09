Silvia Slitti contro Ambra Angiolini | «Abusiva a casa mia | non vuole più andarsene»

iamnotaheroine : - Vernez89 : Mi ero persa le storie di Silvia Slitti contro Ambra Angiolini ?????? - iamnotaheroine : @LaskaJuventus Oltre alla moglie di Pazzini, Silvia Slitti è sempre stata una delle migliori amiche di Ambra Angiol… - LaskaJuventus : Siccome in questa settimana c’è tanto bisogno di gossip e trash, ecco un thread Silvia Slitti (moglie di Giampaolo… - ErsyC : @iamnotaheroine sono andata a vedere chi fosse Silvia Slitti ?? -

La vicenda è complessa e ricca di dettagli e non ha ancora trovato riscontro nella controparte. Ma intanto, event planner e moglie dell'ex calciatore Giampaolo Pazzini, è passata all'attaco. " Non possiamo entrare in casa nostra e nel mentre vediamo questa persona manifestare serenità, gioia ..., organizzatrice di eventi e matrimoni, ha accusato Ambra Angiolini di aver occupato la sua casa milanese. Bufera su Ambra Angiolini , protagonista di una vicenda triste raccontata via ...Silvia Slitti all'attacco, nel mirino Ambra Angiolini. La wedding planner dei vip, moglie dell'ex calciatore Giampaolo Pazzini, si è sfogata sui social contro la neo giudice ...Silvia Slitti all'attacco, nel mirino Ambra Angiolini. La wedding planner dei vip, moglie dell'ex calciatore Giampaolo Pazzini, si è sfogata sui social contro la neo giudice di X-Factor, senza ...