San Matteo, Iervolino vince sugli applausi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Gli applausi più forti sono stati per lui. È Danilo Iervolino, il patron della Salernitana a conquistare la scena tra i partecipanti al Pontificale iniziato alle 11 al Duomo di Salerno, accolto con calore che ricambia quando ai giornalisti affida le sue emozioni. "La città mi ha accolto in tutte le sue declinazioni e sono qui perché ormai mi sento salernitano" per giustificare la sua presenza, in compagnia anche di Mara Andria e di Maurizio Milan alla messa delle 11. Nel banco, dall'altro lato c'è anche il Governatore vincenzo De Luca, il sindaco vincenzo Napoli con i quali è in corso in confronto per la nascita del nuovo centro sportivo. "L'asticella si è alzata, tentiamo di arrivare dall'altra parte della classifica" ha detto il proprietario della Salernitana ...

