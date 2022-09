Quei messaggi ai partiti nell’intervento di Draghi al Palazzo di Vetro (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Anche nei prossimi anni l’Italia continuerà a essere protagonista della vita europea, vicina agli alleati della Nato, aperta all’ascolto e al dialogo, determinata a contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale. Sono gli stessi principi e obiettivi che ispirano le Nazioni Unite, che è necessario e urgente difendere oggi”. Come preannunciato, il discorso di Mario Draghi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite riunita a New York è stato una sorta di “testamento” in politica estera, per rassicurare i partner internazionali ma anche per indicare un percorso da seguire al governo che verrà. Tanto che negli Stati Uniti, dove il presidente del Consiglio è impegnato nel viaggio più lungo (quattro giorni) intrapreso da quando è in carica, c’è chi spera che dopo le elezioni di domenica si creino le condizioni che rendano possibile la sua permanenza a ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Anche nei prossimi anni l’Italia continuerà a essere protagonista della vita europea, vicina agli alleati della Nato, aperta all’ascolto e al dialogo, determinata a contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale. Sono gli stessi principi e obiettivi che ispirano le Nazioni Unite, che è necessario e urgente difendere oggi”. Come preannunciato, il discorso di Marioall’Assemblea generale delle Nazioni Unite riunita a New York è stato una sorta di “testamento” in politica estera, per rassicurare i partner internazionali ma anche per indicare un percorso da seguire al governo che verrà. Tanto che negli Stati Uniti, dove il presidente del Consiglio è impegnato nel viaggio più lungo (quattro giorni) intrapreso da quando è in carica, c’è chi spera che dopo le elezioni di domenica si creino le condizioni che rendano possibile la sua permanenza a ...

fanpage : 'Per noi quei messaggi che sono pesanti, sono verificati e credibili'. Il direttore di Fanpage @fcancellato a… - simofons : Per il resto questa è una storia semplice: quei messaggi ci sono o non ci sono. Un buon lavoro giornalistico ne ha… - lelecheurdepie2 : RT @LadyVaLSforza: Sono ad Amalfi, il Mio UOMO decide di immortalare uno di quei momenti, dove, totalmente disgustata, scorro i messaggi di… - batteraio : RT @decisamdonna: Quei messaggi inaspettati che ti riscaldano il cuore. - lamiadobermann : #AdamLevine O la tipa caccia fuori altri messaggi o quei 4 che ha fatto vedere sono un tradimento tanto quanto io s… -