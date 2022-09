Putin annuncia la mobilitazione parziale “Occidente vuole distruggerci”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'annuncio di una “in Russia per difendere il paese”, il riferimento al nucleare, il sostegno al referendum promosso nel weekend nei territori ucraini conquistati. Sono questi i punti essenziali del discorso di Vladimir, che in mattinata ha parlato alla nazione in un atteso messaggio che era stato fissato per martedì sera e in seguito misteriosamente rinviato a stamattina. Il presidente russo ha ancora una volta sfidato frontalmente l', accusandolo di aver prima sciolto l'U nel 1991 e adesso di “russofobia” e di voler “indebolire e smembrare la Russia”. E' per questo che il capo del Cremlino hato lain Russia, chiamando per il momento i soli riservisti a un nuovo periodo di ...

' Il decreto è già stato firmato e verranno informati per iscritto Duma e Consiglio nazionale ', ha proseguito, sottolineando che le 'iniziative' in applicazione del decreto per la ...