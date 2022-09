Provedel chiude la porta della Lazio

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Attaccante fino al 2009 nel settore giovanile del Pordenone, la città dov'è nato nel 1994. Poi, la voglia di cambiare a quindici anni: voleva fare il portiere ed è andato a giocare nel Liapiave, squadra trevigiana. Tanti club in carriera, Udinese, Chievo, Pisa, Perugia, Modena, Pro Vercelli, Empoli e Juve Stabia, tanta sana provincia fino all'arrivo alla. La trafila di Ivanè lunga, piena di sudore per riuscire a salire di livello. Quei cinque minuti di Maximiano nella partita d'esordio del campionato contro il Bologna (è stato pagato tre volte di più del portiere friulano), l'uscita maldestra e la conseguente espulsione del numero uno portoghese pagato 10 milioni, gli ha regalato una maglia da titolare che Sarri, suo grande sponsor, pensava comunque di affidargli alla lunga. Ora è diventato una certezza per il suo club tanto che ha ...