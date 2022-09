Pentathlon moderno | bilancio positivo ma si può fare meglio | bene le donne | uomini più indietro

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “Un Europeo che ci soddisfa a metà“. Queste le parole del presidente della Federazione Italiana, Fabrizio Bittner, sulla rassegna continentale terminata lo scorso lunedì a Szekesfehervar, in Ungheria. Gli azzurri hanno chiuso con il botto, grazie allo splendido argento nella staffetta mista conquistato da Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) e Matteo Cicinelli (Carabinieri). Un Europeo che ha visto anche l’ottimo quinto posto della staffetta maschile composta da Daniele Colasanti e Gianluca Micozzi, e il settimo di Ludovica Montecchia e Irene Prampolini nella staffetta femminile. Nelle gare individuali nono posto finale per Giorgio Malan dodicesimo per Alessandra Frezza e quindicesimo per Maria Beatrice Mercuri. Si chiude quindi la stagione internazionale senior, mentre prosegue quella junior con i Mondiali in programma in ...