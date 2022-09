Musetti-Korda in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Metz 2022 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lorenzo Musetti affronterà Sebastian Korda agli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Metz 2022 (cemento indoor). Il carrarino, testa di serie numero tre della manifestazione, ha benficiato di un bye all’esordio. Lo statunitense, invece, al primo turno ha superato in maniera abbastanza agevole il padrone di casa Hugo Gaston. L’azzurro guida per 2-1 nei precedenti. L’unico andato in scena sul veloce indoor, però, è stato appannaggio del giovane americano. Era la fase a gironi delle Next Gen Atp Finals dello scorso novembre a Milano. In quell’occasione, Musetti si dovette arrendere in tre set. Lorenzo si presenta all’appuntamento dopo il terzo turno raggiunto agli US Open e la buona prestazione in Coppa Davis contro la Croazia, dove nel primo singolare ha battuto in maniera brillante Borna Gojo. I ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lorenzoaffronterà Sebastianagli ottavi di finale del torneo Atp 250 di(cemento indoor). Il carrarino, testa di serie numero tre della manifestazione, ha benficiato di un bye all’esordio. Lo statunitense, invece, al primo turno ha superato in maniera abbastanza agevole il padrone di casa Hugo Gaston. L’azzurro guida per 2-1 nei precedenti. L’unico andato in scena sul veloce indoor, però, è stato appannaggio del giovane americano. Era la fase a gironi delle Next Gen Atp Finals dello scorso novembre a Milano. In quell’occasione,si dovette arrendere in tre set. Lorenzo si presenta all’appuntamento dopo il terzo turno raggiunto agli US Open e la buona prestazione in Coppa Davis contro la Croazia, dove nel primo singolare ha battuto in maniera brillante Borna Gojo. I ...

