In arrivo la seconda stagione di Petra: "C'è una simbiosi tra loro" (Di mercoledì 21 settembre 2022) La prima stagione di Petra ha riscosso un grande successo tra il pubblico. Finalmente, a distanza di due anni dall'esordio, stanno per iniziare le nuove puntate. La serie tv, ispirata ai romanzi dell'autrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, è diretta da Maria Sole Tognazzi. Anche questa volta, Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, nei rispettivi panni di Petra Delicato e Antonio Monte, saranno pronti a emozionare gli spettatori. Abbonati subito a Sky per non perdere la seconda stagione di Petra. Scegli l'offerta più adatta a te! Petra, tutto pronto per la seconda stagione: tra crime, misteri e amore La seconda stagione di Petra sarà costituita da 4 puntate. Ognuna di esse è ...

