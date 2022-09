Giornalismo e giornalisti, necessità fa servitù (Di mercoledì 21 settembre 2022) – I proprietari dei principali quotidiani – L’immagine determinata dai recenti brogli sul voto, ai danni dei candidati e degli elettori degli italiani residenti all’estero, risulta persino esaltante. Ovviamente rispetto a quello super desolante fornito dalla politica italiana, per il tramite della nostra stampa quotidiana e di altri Media di Tv e radio, con gli ultimi avvenimenti sui ventilati finanziamenti dalla Russia. Il “Giornalismo”, un tempo valutato come libera e sana professione, forse allora considerata benevolmente per mancanza di notizie e di una comunicazione diffusa come l’attuale, è ormai diventato una interessato meretricio al servizio di poteri finanziari e di “compiacenti” forze politiche collegate. I grandi maestri di Giornalismo del passato, quelli che insegnavano bacchettando fisicamente sulle mani i loro apprendisti discepoli a ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 settembre 2022) – I proprietari dei principali quotidiani – L’immagine determinata dai recenti brogli sul voto, ai danni dei candidati e degli elettori degli italiani residenti all’estero, risulta persino esaltante. Ovviamente rispetto a quello super desolante fornito dalla politica italiana, per il tramite della nostra stampa quotidiana e di altri Media di Tv e radio, con gli ultimi avvenimenti sui ventilati finanziamenti dalla Russia. Il “”, un tempo valutato come libera e sana professione, forse allora considerata benevolmente per mancanza di notizie e di una comunicazione diffusa come l’attuale, è ormai diventato una interessato meretricio al servizio di poteri finanziari e di “compiacenti” forze politiche collegate. I grandi maestri didel passato, quelli che insegnavano bacchettando fisicamente sulle mani i loro apprendisti discepoli a ...

