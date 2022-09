(Di mercoledì 21 settembre 2022) Scaduto mercoledì 21 settembre il bando, tre offerte per la direzione lavori del nuovo polo universitario. Il rettore Delfino: “Scelto il vincitore, lanceremo la gara per il cantiere a febbraio”

Alex_Bruzzi1975 : RT @brandobenifei: Se #Genova avrà la nuova diga foranea del porto, il merito è del #PNRR e dei fondi europei. Senza la nostra battaglia in… - Lgiova66 : RT @brandobenifei: Se #Genova avrà la nuova diga foranea del porto, il merito è del #PNRR e dei fondi europei. Senza la nostra battaglia in… - eurodeputatipd : RT @brandobenifei: Se #Genova avrà la nuova diga foranea del porto, il merito è del #PNRR e dei fondi europei. Senza la nostra battaglia in… - LuciaDiMartin16 : RT @brandobenifei: Se #Genova avrà la nuova diga foranea del porto, il merito è del #PNRR e dei fondi europei. Senza la nostra battaglia in… - brandobenifei : Se #Genova avrà la nuova diga foranea del porto, il merito è del #PNRR e dei fondi europei. Senza la nostra battagl… -

Il Secolo XIX

... con il supporto di Rai per la Sostenibilità, si terrà la campagna di raccoltasui canali ... insieme agli aeroporti di: Alghero, Bologna, Cagliari, Crotone, Cuneo, Forlì,, Lamezia Terme, ...Sede di lavoro:Tipologia e durata Contratto: Assunzione a tempo indeterminato. CCNL ... conoscenza base degli strumenti utili per la comunicazione digitale, la raccoltae la progettazione ... Genova, sì ai fondi per l'ospedale sulla collina degli Erzelli. E Ingegneria ora si avvicina I fondi raccolti nelle piazze andranno a garantire e potenziare ... di: Alghero, Bologna, Cagliari, Crotone, Cuneo, Forlì, Genova, Lamezia Terme, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Pescara ...Tornano a Genova i Rolli Days: dal 14 al 16 ottobre l’edizione autunnale 2022 della manifestazione che apre le porte al pubblico dei Palazzi dei Rolli, gratuitamente. Ecco le novità.