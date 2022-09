Fabio Liverani, morta la moglie dell’allenatore: aveva 46 anni. Il cordoglio delle sue ex squadre (Di mercoledì 21 settembre 2022) È morta a 46 anni Federica Frangipane, la moglie di Fabio Liverani, ex calciatore di Lazio e Fiorentina e ora allenatore del Cagliari. Il primo club a mostrare vicinanza al tecnico è stato il Lecce, allenato dall’ex centrocampista dalla C alla A, che in una nota esprime “il più sentito cordoglio” per la “perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre”. ?? L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre. — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) September 20, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Èa 46Federica Frangipane, ladi, ex calciatore di Lazio e Fiorentina e ora allenatore del Cagliari. Il primo club a mostrare vicinanza al tecnico è stato il Lecce, allenato dall’ex centrocampista dalla C alla A, che in una nota esprime “il più sentito” per la “perdita prematura della carae abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre”. ?? L’U.S. Lecce esprime il più sentitoa misterper la perdita prematura della carae abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre. — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) September 20, ...

OfficialUSLecce : ?? L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie… - OfficialSSLazio : La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio a Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie e partecipa al gr… - acffiorentina : La Fiorentina esprime profondo cordoglio alla famiglia di Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie Federica. - VFrescucci : RT @fanpage: ??ULTIM'ORA Il mondo del calcio si stringe attorno all'allenatore del Cagliari Fabio Liverani: - CiaoManlio : Fatti forza Fabio ?? #Liverani -