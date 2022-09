Esame avvocato 2022, bando in Gazzetta: prima prova dal 16 gennaio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Al via l’Esame avvocato 2022: nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2022 è stato pubblicato il bando relativo all’Esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. Le domande potranno essere inviate fino all’11 novembre e le prove avranno inizio L’Esame si svolgerà quindi presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento. >> Scarica il bando << Inoltre, viene confermata l’adozione delle stesse modalità ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Al via l’: nellaUfficiale del 21 settembreè stato pubblicato ilrelativo all’di abilitazione all’esercizio della professione forense. Le domande potranno essere inviate fino all’11 novembre e le prove avranno inizio L’si svolgerà quindi presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento. >> Scarica il<< Inoltre, viene confermata l’adozione delle stesse modalità ...

