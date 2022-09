Draghi: le sanzioni funzionano, e rilancia l’unità Ue e dell’Onu, sottolineando l’utilità del Price cap (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fresco del prestigioso e prezioso riconoscimento che o definisce ‘lo statista dell’anno’, all’interno del ‘Palazzo di vetro di New York’, il premier Draghi (la notte scorsa da noi) ha affrontato l’Assemblea generale delle Nazioni Unite dove, oltre ad affrontare le varie tematiche che stanno angustiando l’Occidente (la crisi energetica, quella climatica, economica, ecc.), ha in primis tenuto a per ribadire la ferma condanna di Putin per l’invasione in Ucraina che vede “un unico responsabile” dunque, ha rimarcato, “Aiutare l’Ucraina a proteggersi non è stata soltanto la scelta corretta da compiere. È stata l’unica scelta coerente con gli ideali di giustizia e fratellanza che sono alla base della Carta delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che questa Assemblea ha adottato dall’inizio del conflitto“. Draghi: “I referendum per l’annessione nei territori ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fresco del prestigioso e prezioso riconoscimento che o definisce ‘lo statista dell’anno’, all’interno del ‘Palazzo di vetro di New York’, il premier(la notte scorsa da noi) ha affrontato l’Assemblea generale delle Nazioni Unite dove, oltre ad affrontare le varie tematiche che stanno angustiando l’Occidente (la crisi energetica, quella climatica, economica, ecc.), ha in primis tenuto a per ribadire la ferma condanna di Putin per l’invasione in Ucraina che vede “un unico responsabile” dunque, ha rimarcato, “Aiutare l’Ucraina a proteggersi non è stata soltanto la scelta corretta da compiere. È stata l’unica scelta coerente con gli ideali di giustizia e fratellanza che sono alla base della Carta delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che questa Assemblea ha adottato dall’inizio del conflitto“.: “I referendum per l’annessione nei territori ...

