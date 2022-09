Dalla Spagna: “Dal 2024 Supercoppa Europea con la vincitrice della Conference. Novità Mls” (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Uefa studia un nuovo format per la Supercoppa Europea. Secondo il quotidiano spagnolo ‘Marca’, l’idea sarebbe quella di una Final Four da giocare negli Stati Uniti con due semifinali, una finalina per il terzo posto e la finale per il titolo. A partecipare, oltre alle vincitrici di Champions ed Europa League, anche la squadra che conquista la Conference League e, su invito, la formazione campione della Mls. La Uefa sembra aver intenzione di puntare sugli Stati Uniti, considerato un mercato appetibile per la crescita del calcio continentale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Uefa studia un nuovo format per la. Secondo il quotidiano spagnolo ‘Marca’, l’idea sarebbe quella di una Final Four da giocare negli Stati Uniti con due semifinali, una finalina per il terzo posto e la finale per il titolo. A partecipare, oltre alle vincitrici di Champions ed Europa League, anche la squadra che conquista laLeague e, su invito, la formazione campioneMls. La Uefa sembra aver intenzione di puntare sugli Stati Uniti, considerato un mercato appetibile per la crescita del calcio continentale. SportFace.

elio_vito : Dopo aver difeso Orban, Meloni auspica la vittoria in Spagna di Vox e Salvini riceve dalla Francia il sostegno di L… - sportface2016 : Dalla Spagna: 'Dal 2024 Supercoppa Europea con la vincitrice della #ConferenceLeague. Novità Mls' - edumaestra : RT @Chierici_Sandro: Segnalo l’imminente uscita di un grande volume d’arte dedicato al culto e all’iconografia di San Michele nell’intera E… - PassioneFiorent : RT @LabaroViola_: Dalla Spagna scrivono: “La Fiorentina sta pensando di liberarsi di Jovic già a gennaio. Non rende” - LabaroViola_ : Dalla Spagna scrivono: “La Fiorentina sta pensando di liberarsi di Jovic già a gennaio. Non rende” -