Dahmer – Mostro, la serie sul serial killer Jeffrey Dahmer (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fuori ora la nuova serie Netflix “Dahmer – Mostro”, che racconta la vita e i crimini di Jeffrey Dahmer, serial killer americano che terrorizzò gli Stati Uniti tra anni ’80 e ’90. Che i serial killer fossero uno degli argomenti più amati – forse per la loro natura deviante e antisociale – dal grande e piccolo schermo è cosa nota a tutti. E un po’ mancava la presenza – rassicurante? – di uno dei più mostruosi e selvaggi serial killer di tutti i tempi. Meglio noto come “il cannibale di Milwaukee” o “il Mostro di Milwaukee”, il violentatore e assassino seriale mieté 17 vittime, attraverso atti di inspiegabile e ferina malvagità. Un’altra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fuori ora la nuovaNetflix “”, che racconta la vita e i crimini diamericano che terrorizzò gli Stati Uniti tra anni ’80 e ’90. Che ifossero uno degli argomenti più amati – forse per la loro natura deviante e antisociale – dal grande e piccolo schermo è cosa nota a tutti. E un po’ mancava la presenza – rassicurante? – di uno dei più mostruosi e selvaggidi tutti i tempi. Meglio noto come “il cannibale di Milwaukee” o “ildi Milwaukee”, il violentatore e assassinoe mieté 17 vittime, attraverso atti di inspiegabile e ferina malvagità. Un’altra ...

GiornalismoI : Cannibalismo e necrofilia in ‘Dahmer’, la macabra serie di Ryan Murphy su Netflix sul famoso assassino Dahmer – Mo… - comingsoonit : Come promesso da Ryan Murphy, è arrivato un nuovo trailer di #Dahmer - Mostro: La storia di #JeffreyDahmer, con Eva… - Think_movies : “Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer”: il Nuovo Trailer della serie Netflix sul Mostro di Milwaukee dispon… - glooit : Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer – Nuovo trailer per la serie Netflix con Evan Peters leggi su Gloo… - telodogratis : DAHMER – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, il nuovo trailer -