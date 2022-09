Cristiano Ronaldo svela il futuro | ' Il mio viaggio non è ancora finito'

(Di mercoledì 21 settembre 2022) " Per me è un onore ricevere un premio per essere diventato il miglior marcatore di sempre fra tutte le nazionali. Non avrei mai pensato che un giorno avrei potuto raggiungerlo ". Nel corso del Gala ...

" Per me è un onore ricevere un premio per essere diventato il miglior marcatore di sempre fra tutte le nazionali. Non avrei mai pensato che un giorno avrei potuto raggiungerlo "., visibilmente emozionato , ha allontanato durante il Gala Quinas de Ouro 2022 le voci circa un possibile ritiro dall'attività agonistica: " È stato un viaggio lungo, ma vorrei anche ...Nel corso del Gala Quinas de Ouro 2022,, visibilmente emozionato, ha svelato i piani e gli obiettivi futuri , annunciando di non sentirsi affatto vicino al ritiro: " È stato un ...L'amatissimo personaggio del mondo dello spettacolo va in giro per la città con un outfit da 100 mila euro: ha lasciato tutti di stucco.Così il fuoriclasse dello United ed ex Juve: "Il mio viaggio non è ancora finito, sono motivato e ho ancora grandi ambizioni" ...