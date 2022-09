Ci mancava solo Rula Jebreal contro la Meloni: «I dittatori tifano per lei e brinderanno» (Di mercoledì 21 settembre 2022) mancava solo Rula Jebreal all’appello dei contestatori social pronti a inveire contro Giorgia Meloni. Oggi, all’elenco di cantanti e esponenti dem, si unisce a questa campagna elettorale di insulti al vetriolo e solite fanta-accuse anche la giornalista palestinese. Che in una serie di tweet al limite del “delirante”, dice la sua per contribuire a delineare uno scenario elettorale fittizio. Dalle tinte volutamente cupe. E dai toni forzosamente surreali. La solita Rula Jebreal all’attacco (sconsiderato) di Giorgia Meloni «Oggi sembra già iniziata l’era Meloni…»: esordisce così, in un tweet, la Jebreal. Pronta a non perdersi la ghiotta occasione di piazzarsi in prima linea – e in primo piano social – pur ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 settembre 2022)all’appello dei contestatori social pronti a inveireGiorgia. Oggi, all’elenco di cantanti e esponenti dem, si unisce a questa campagna elettorale di insulti al vetriolo e solite fanta-accuse anche la giornalista palestinese. Che in una serie di tweet al limite del “delirante”, dice la sua per contribuire a delineare uno scenario elettorale fittizio. Dalle tinte volutamente cupe. E dai toni forzosamente surreali. La solitaall’attacco (sconsiderato) di Giorgia«Oggi sembra già iniziata l’era…»: esordisce così, in un tweet, la. Pronta a non perdersi la ghiotta occasione di piazzarsi in prima linea – e in primo piano social – pur ...

nonsisamaai : RT @deca_hemmyblack: Ci mancava solo il boomer che mi dice di non lamentarmi se faccio lezione in terra perché lui ha fatto il militare e a… - rvaudan3 : RT @vncnzvlln92: Ci mancava solo l'apertura di Fratoianni ad un governo con il 'terzo polo', dopo che Calenda praticamente gliene ha dette… - SecolodItalia1 : Ci mancava solo Rula Jebreal contro la Meloni: «I dittatori tifano per lei e brinderanno» - MiriamPau3 : RT @deca_hemmyblack: Ci mancava solo il boomer che mi dice di non lamentarmi se faccio lezione in terra perché lui ha fatto il militare e a… - sandra47327198 : @fdragoni Ecco ci mancava solo questa…?? -