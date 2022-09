Bando delle endotermiche - Salvini propone un referendum, ma è quasi impossibile (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'auto e la sua industria non sono entrate finora tra gli argomenti più dibattuti nella campagna elettorale per il voto del 25 settembre. Ora va registrato un intervento a gamba tesa di Matteo Salvini su uno dei temi più controversi e dirimenti per il futuro del mondo delle quattro ruote: il leader della Lega, infatti, ha lanciato la proposta di un referendum sul Bando delle endotermiche per il 2035. Siano gli operai di Mirafiori e di tutta Italia a dire se è giusto licenziare in Italia per avvantaggiare la Cina, ha aggiunto Salvini durante un comizio al mercato di Rivoli, cittadina alle porte di Torino che, nonostante tutto, rappresenta ancora uno dei simboli dell'industria automobilistica italiana e mondiale. Una posizione non nuova. Non è, comunque, la prima volta ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'auto e la sua industria non sono entrate finora tra gli argomenti più dibattuti nella campagna elettorale per il voto del 25 settembre. Ora va registrato un intervento a gamba tesa di Matteosu uno dei temi più controversi e dirimenti per il futuro del mondoquattro ruote: il leader della Lega, infatti, ha lanciato la proposta di unsulper il 2035. Siano gli operai di Mirafiori e di tutta Italia a dire se è giusto licenziare in Italia per avvantaggiare la Cina, ha aggiuntodurante un comizio al mercato di Rivoli, cittadina alle porte di Torino che, nonostante tutto, rappresenta ancora uno dei simboli dell'industria automobilistica italiana e mondiale. Una posizione non nuova. Non è, comunque, la prima volta ...

Confidi2014 : ?? ?????????????? ???????????? ?????????????????? ?? La Regione Lombardia ha rifinanziato per oltre 175 milioni di euro il bando destinato… - geascanca : RT @MartaAllevato: Alla luce della mobilitazione in Russia, l’assurda iniziativa del bando (o della fine delle facilitazioni come l’hanno c… - ginidup : RT @OrtygiaBS: Le parole delle #Mentor della 3° edizione di #YEP hanno ispirato le nostre giovani donne a guardare al #futuro con maggiore… - CamillaFortunat : RT @OrtygiaBS: Le parole delle #Mentor della 3° edizione di #YEP hanno ispirato le nostre giovani donne a guardare al #futuro con maggiore… - stefanialenci : RT @OrtygiaBS: Le parole delle #Mentor della 3° edizione di #YEP hanno ispirato le nostre giovani donne a guardare al #futuro con maggiore… -