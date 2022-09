10 domande a Calenda e Richetti (Di mercoledì 21 settembre 2022) Che il senatore di Azione Richetti abbia o meno molestato una donna è questione da lasciare agli accertamenti che verranno dopo. Registriamo, semplicemente, alcuni punti fondamentali: il leader di Azione Carlo Calenda ha deciso di rendere pubblico il nome della presunta vittima (o della presunta carnefice, secondo la visione del partito Azione) citando i pregressi giudiziari. Che questo sia un gesto più o meno corretto lo decideranno gli elettori, tenendo conto che Calenda ritiene di essere vittima di un attacco “politico” più che giornalistico a pochi giorni dal voto e tenendo conto che il senatore Richetti ritiene di essere vittima di un tentativo di affossamento della sua carriera. Proviamo a spostare la discussione, riportandola su binari non giudiziari ma di opportunità. Del resto noi siamo il Paese che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Che il senatore di Azioneabbia o meno molestato una donna è questione da lasciare agli accertamenti che verranno dopo. Registriamo, semplicemente, alcuni punti fondamentali: il leader di Azione Carloha deciso di rendere pubblico il nome della presunta vittima (o della presunta carnefice, secondo la visione del partito Azione) citando i pregressi giudiziari. Che questo sia un gesto più o meno corretto lo decideranno gli elettori, tenendo conto cheritiene di essere vittima di un attacco “politico” più che giornalistico a pochi giorni dal voto e tenendo conto che il senatoreritiene di essere vittima di un tentativo di affossamento della sua carriera. Proviamo a spostare la discussione, riportandola su binari non giudiziari ma di opportunità. Del resto noi siamo il Paese che ...

VanityFairIt : Abbiamo posto 15 domande a 5 leader politici: bollette, lavoro, guerra, tasse, scuola, ambiente, aborto, adozioni.… - FrancescoMenon : @d_granuzzo Vorrai scherzare. I nostri “giornalisti” hanno un proprio particolare senso etico, per cui ad alcuni (C… - BestiaMilanista : @matteorenzi 4 gatti seduti a 1 metro l'uno dall'altro.... Riesci a entrare in parlamento Grazie a calenda... Fatti… - _lars_rosenberg : @mazzettam @MarioAntani1 @CarloCalenda @Calenda Parla un po' tu e rispondi alle domande. Quanto costa e quanto spaz… - robert33139996 : Da premettere nn sono un grillino però ho notato che Conte quando viene invitato in tv c’è sempre un giornalista ch… -