Una flotta di oltre dieci esemplari per Sanlorenzo al Salone di Genova (Di martedì 20 settembre 2022) Sanlorenzo, dopo il boom di utili nel primo semestre 2022, vuole tornare protagonista anche alla 62ma edizione del Salone Nautico di Genova. Alla kermesse internazionale, in programma dal 22 al 27 settembre 2022, il cantiere si presenta con una flotta di oltre dieci esemplari, tra cui i nuovi modelli, già presentati al Festival di Cannes e al loro debutto in Italia: SD90 e SP110. Sostenibilità e vivibilità nel nuovo SD90 Alla ricerca costante di novità orientate sempre di più verso la sostenibilità, Sanlorenzo presenta due barche estremamente innovative, frutto di uno studio no-stop di soluzioni con lo scopo di ridurre i consumi e l'impatto ambientale, grazie all'impiego anche di materiali riciclati, senza però lasciare in secondo piano ...

