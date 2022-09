Traffico Roma del 20-09-2022 ore 09:30 (Di martedì 20 settembre 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione code sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la diramazione Roma sud della via Appia e tra l’area di servizio Casilina Tiburtina a tratti code tra la trionfa nel Ardeatina lungo la carreggiata esterna altre code sulla diramazione Roma Sud a partire dallo svincolo di Torre norma in entrata raccordo è ancora sul letto ad Urbano della A24 Roma L’Aquila code tra i raccordi una celeste su quest’ultima si sta in fila da via di Pietralata via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e tra piazza di Porta Maggiore via Nole verso San Giovanni Traffico intenso in città ricordiamo riaperta la stazione chiusa in precedenza per un guasto tecnico e riattivata l’intera linea per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 settembre 2022) Luceverdetrovati dalla redazione code sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la diramazionesud della via Appia e tra l’area di servizio Casilina Tiburtina a tratti code tra la trionfa nel Ardeatina lungo la carreggiata esterna altre code sulla diramazioneSud a partire dallo svincolo di Torre norma in entrata raccordo è ancora sul letto ad Urbano della A24L’Aquila code tra i raccordi una celeste su quest’ultima si sta in fila da via di Pietralata via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e tra piazza di Porta Maggiore via Nole verso San Giovanniintenso in città ricordiamo riaperta la stazione chiusa in precedenza per un guasto tecnico e riattivata l’intera linea per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Raccordo Anulare ?????? code tra Aurelia e via del Mare/Ostiense > Esterna e tra Prenestina e Ap… - InfoAtac : @Francetommasi Considera che, in particolare sulle principali direttrici di accesso a Roma, gli orari sono condizionati dal traffico intenso - VAIstradeanas : 09:35 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Salaria ?????? code a tratti tra Villa Spada e via Panama > centro #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Tangenziale est ?????? rallentamenti tra Bivio A24 e Salaria > Stadio #Luceverde #Lazio -