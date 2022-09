(Di martedì 20 settembre 2022)anno scolastico 2022/23: lesono, per certi versi, un'ancora di salvezza per alcuni docenti. Ma attorno a questo strumento di individuazione per gli incarichi, c'è ancora molta confusione, alimentata dal fatto che il Ministero ha introdotto il divieto di inviare leda parte dei docenti inseriti nelle graduatorie ma non ha indicato le eventuali sanzioni alle quali si va incontro né quale procedura dovrebbero adottare i Dirigenti Scolastici che già in queste prime settimane di scuola si trovano a corto di insegnanti. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze, rinuncio alla cattedra assegnata dall’algoritmo. Posso lavorare con la MAD? -

Orizzonte Scuola

... può partecipare all'assegnazione delleannuali e sino al termine delle attività ... seora non prendendo servizio, oltre al decadere dalla procedura, la sanzione è che non posso ...... In caso di rinuncia alla nomina al 30/6 o 31/08 si perde i diritto alle nomine da GI per...50 150 preferenze: chiarire sesu una scuola/distretto/comune 24:54 Se si rifiuta ... Supplenza da GaE, GPS, graduatorie di istituto: conseguenze per la rinuncia. C’è solo un caso in cui non c’è sanzione C'è un gruppo whatsapp con circa 200 insegnanti che si chiama "Algotruffa", sono i professori precari storici che non hanno ottenuto la cattedra annuale nonostante i punteggi alti e vari anni di inseg ...di Nicola Guerra Per il Ministero dell'Istruzione è impeccabile, ma a farne le spese sono i diretti interessati. Ad anno scolastico ormai iniziato fa ancora molto discutere e ha scaturito non poche po ...