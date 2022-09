Serie A, Scariolo torna a Bologna da Campione d'Europa: "Virtus, sarà una stagione difficile" (Di martedì 20 settembre 2022) Sergio Scariolo ha appena celebrato l'ennesima impresa della sua carriera, portando la Spagna alla conquista della quarta medaglia d’oro continentale, ma è già pronto per ripartire alla guida della Virtus... Leggi su europa.today (Di martedì 20 settembre 2022) Sergioha appena celebrato l'ennesima impresa della sua carriera, portando la Spagna alla conquista della quarta medaglia d’oro continentale, ma è già pronto per ripartire alla guida della...

51m0ne00 : RT @StorieASpicchi: Oro nel 2009. Oro nel 2011. Oro nel 2015. Bronzo nel 2017. Semifinale (per ora) 2022 L’Europeo è quella cosa in cui un… - M_Ander : RT @StorieASpicchi: Oro nel 2009. Oro nel 2011. Oro nel 2015. Bronzo nel 2017. Semifinale (per ora) 2022 L’Europeo è quella cosa in cui un… - HittinTheSteel : RT @StorieASpicchi: Oro nel 2009. Oro nel 2011. Oro nel 2015. Bronzo nel 2017. Semifinale (per ora) 2022 L’Europeo è quella cosa in cui un… - M2000Philip : RT @StorieASpicchi: Oro nel 2009. Oro nel 2011. Oro nel 2015. Bronzo nel 2017. Semifinale (per ora) 2022 L’Europeo è quella cosa in cui un… - alelapazza1 : RT @StorieASpicchi: Oro nel 2009. Oro nel 2011. Oro nel 2015. Bronzo nel 2017. Semifinale (per ora) 2022 L’Europeo è quella cosa in cui un… -