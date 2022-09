Serie A: la doppietta con la Cremonese rilancia Immobile, in quota il laziale punta allo scettro dei bomber (Di martedì 20 settembre 2022) La prima doppietta stagionale segnata da Ciro Immobile permette al capitano laziale di raggiungere quota 5 reti in campionato e portarsi a meno... Leggi su calciomercato (Di martedì 20 settembre 2022) La primastagionale segnata da Ciropermette al capitanodi raggiungere5 reti in campionato e portarsi a meno...

LALAZIOMIA : Serie A: la doppietta con la Cremonese rilancia Immobile, in quota il laziale punta allo scettro dei bomber - AgiproNews : Serie A: la doppietta con la Cremonese rilancia Immobile, in quota il laziale punta allo scettro dei bomber - laziopress : Serie A: la doppietta con la Cremonese rilancia Immobile, in quota il laziale punta allo scettro dei bomber… - pasqualinipatri : Serie A: la doppietta con la Cremonese rilancia Immobile, in quota il laziale punta allo scettro dei bomber… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Serie A: la doppietta con la Cremonese rilancia Immobile, in quota il laziale punta allo scettro dei bomber -