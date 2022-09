MotoGP, Marc Marquez: “Dopo il rientro in pista il fisico è ok, ora testa a Motegi e occhio al meteo…” (Di martedì 20 settembre 2022) Non senza fatica il Circus del Motomondiale si sta trasferendo a tempo di record dalla Spagna al Giappone. Siamo, infatti, nel bel mezzo del trittico di fine estate, che, Dopo il Gran Premio di Aragon di domenica scorsa, vedrà i piloti impegnati nel Gran Premio di Motegi, prima di quello di Thailandia della settimana successiva. Dopo una gara quanto mai breve e sfortunata al MotorLand di Alcaniz (con i contatti al via con Fabio Quartarar e Takaaki Nakagami) Marc Marquez affila le armi in vista della trasferta nella terra del Sol Levante, laddove ha festeggiato il suo ultimo titolo, nel 2019: “Sono davvero entusiasta di tornare in Giappone perchè si tratta della gara di casa della Honda. Dopo le ultime due edizioni saltate, poi, non vedo l’ora. La pista di ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Non senza fatica il Circus del Motomondiale si sta trasferendo a tempo di record dalla Spagna al Giappone. Siamo, infatti, nel bel mezzo del trittico di fine estate, che,il Gran Premio di Aragon di domenica scorsa, vedrà i piloti impegnati nel Gran Premio di, prima di quello di Thailandia della settimana successiva.una gara quanto mai breve e sfortunata al MotorLand di Alcaniz (con i contatti al via con Fabio Quartarar e Takaaki Nakagami)affila le armi in vista della trasferta nella terra del Sol Levante, laddove ha festeggiato il suo ultimo titolo, nel 2019: “Sono davvero entusiasta di tornare in Giappone perchè si tratta della gara di casa della Honda.le ultime due edizioni saltate, poi, non vedo l’ora. Ladi ...

