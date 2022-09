Milano-Cortina: Deloitte diventa professional services partner (Di martedì 20 settembre 2022) Milano, 20 set. - (Adnkronos) - La Fondazione Milano Cortina 2026 e Deloitte Italia, partner nei servizi professionali di Milano Cortina 2026, annunciano di aver sottoscritto una partnership quadriennale destinata a segnare il percorso che porterà il nostro Paese a ospitare i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. La partnership segue quella decennale, già comunicata, tra Deloitte Global e il Comitato Olimpico Internazionale, che durerà fino al 2032 e riguarderà cinque edizioni dei Giochi, sia estivi sia invernali. Deloitte Italia supporterà la Fondazione Milano Cortina 2026 in un progetto ambizioso e complesso, fondamentale e strategico per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022), 20 set. - (Adnkronos) - La Fondazione2026 eItalia,nei servizii di2026, annunciano di aver sottoscritto unaship quadriennale destinata a segnare il percorso che porterà il nostro Paese a ospitare i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Laship segue quella decennale, già comunicata, traGlobal e il Comitato Olimpico Internazionale, che durerà fino al 2032 e riguarderà cinque edizioni dei Giochi, sia estivi sia invernali.Italia supporterà la Fondazione2026 in un progetto ambizioso e complesso, fondamentale e strategico per ...

