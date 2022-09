Milan | Pioli in ansia per Theo Hernández | oggi esami all’adduttore

AntoVitiello : ?? Il #Milan non perdeva da gennaio. 22 turni d'imbattibilità. E ha perso contro il #Napoli esprimendo bel gioco e c… - AntoVitiello : Frederic #Massara a Dazn: 'Siamo soddisfatti del mercato, convinti di avere una squadra competitiva. #Pioli sta fac… - fanpage : L'impatto di Kvaratskhelia sulla difesa del Milan è stato devastante, ha logorato calciatori e tecnico avversari co… - nicconoce : RT @Pistogolblasta2: #Inter: - 5pt rispetto allo scorso anno. #Milan: - 5pt rispetto allo scorso anno. '#Inzaghi sta distruggendo una squa… - notizie_milan : L’impatto deludente di De Keteleare: Pioli continua a difenderlo -

Ildi Stefanoha meno punti di un anno fa. Per la precisione sono cinque quelli che mancano in classifica. La scorsa stagione dopo 7 giornate di Serie A ilera secondo in classifica a ...E ilè incappato nella prima sconfitta stagionale, anche se la prestazione dei rossoneri, ... Ma è chiaro che parliamo di un giocatore chiave per i destini della compagine di Stefano. Con un ...Durante questa sosta per gli impegni delle nazionali, in casa rossonera l'obiettivo primario sarà recuperare gli infortunati. Tra questi ci sono anche Ante Rebic e Divock Origi, i ...C'è un Milan con Leao e un Milan senza Leao. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, chiarendo le cose. Il portoghese quando c’è gioca, punto. Nelle ultime tre stagioni ha saltato poche partite, e la su ...