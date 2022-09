Mike Tyson esce allo scoperto dopo le foto in sedia a rotelle: “A volte non riesco neanche a parlare” (Di martedì 20 settembre 2022) Un mese fa le foto di Mike Tyson in sedia a rotelle avevano fatto il giro del mondo. L’ex re della boxe aveva spiegato di soffrire di sciatica, ma ora confessa che è stato colpito da una forma molto grave: “Quando si presenta in forma acuta non riesco nemmeno a parlare“, ha dichiarato Tyson durante un’intervista a Newsmax TV. L’ex campione del mondo dei pesi massimi è uscito allo scoperto sulle sue condizioni di salute per placare le voci che da tempo circolavano su di lui. In parte le aveva alimentate lo stesso Tyson, quando a luglio aveva dichiarato: “Quando mi guardo allo specchio e vedo quelle piccole macchie sul mio viso, dico: ‘Wow. Ciò significa che la mia data di scadenza si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Un mese fa lediinavevano fatto il giro del mondo. L’ex re della boxe aveva spiegato di soffrire di sciatica, ma ora confessa che è stato colpito da una forma molto grave: “Quando si presenta in forma acuta nonnemmeno a“, ha dichiaratodurante un’intervista a Newsmax TV. L’ex campione del mondo dei pesi massimi è uscitosulle sue condizioni di salute per placare le voci che da tempo circolavano su di lui. In parte le aveva alimentate lo stesso, quando a luglio aveva dichiarato: “Quando mi guardospecchio e vedo quelle piccole macchie sul mio viso, dico: ‘Wow. Ciò significa che la mia data di scadenza si ...

