Liverpool, Arthur retrocesso in Under 21: l'ex Juventus è fuori condizione

Se l'avventura alla Juventus di Arthur era finita nel peggiore dei modi, quella al Liverpool non è nemmeno iniziata. In Reds il brasiliano ha giocato solo 13 minuti, in Champions League, contro il Napoli. Fuori condizione non avendo fatto nessuna preparazione, Klopp ha deciso di spedirlo insieme all'Under 21, per mettere minuti nelle gambe e trovare la condizione. Nel match contro il Leicester, l'ex Juventus ha giocato tutti i 90 minuti, aiutando la squadra a portare a casa l'1-0 finale.

