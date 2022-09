LIVE Ciclismo femminile, Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: partita Alice Toniolli (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.54 partita Alice Toniolli! Forza Alice! 1.50 Arabella Tuck, neozelandese, ha qualche problema nel percorrere la rampa in discesa. Intanto si è letteralmente piantata sulla salita di Dumfries Avenue la sudafricana Seaman. 1.48 Tocca ora alla statunitense Chloe Patrick. Altre due atlete ed arriverà il turno di Alice Toniolli. 1.47 Hannah Kunz setta il primo tempo da osservare all’intertempo in 10’46”33. 1.46 Parte la canadese Eloise Camire, seconda nel campionato nazionale. 1.44 Ora è il momento di Jette Simon, seconda tedesca in gara. La connazionale Kunz si sta avvicinando all’intertempo. 1.42 Prende il via anche la spagnola Lucia Garcia, terza nel campionato nazionale. 1.40 Non sembrano esserci ostacoli tra ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.54! Forza! 1.50 Arabella Tuck, neozelandese, ha qualche problema nel percorrere la rampa in discesa. Intanto si è letteralmente piantata sulla salita di Dumfries Avenue la sudafricana Seaman. 1.48 Tocca ora alla statunitense Chloe Patrick. Altre due atlete ed arriverà il turno di. 1.47 Hannah Kunz setta il primo tempo da osservare all’intertempo in 10’46”33. 1.46 Parte la canadese Eloise Camire, seconda nel campionato nazionale. 1.44 Ora è il momento di Jette Simon, seconda tedesca in gara. La connazionale Kunz si sta avvicinando all’intertempo. 1.42 Prende il via anche la spagnola Lucia Garcia, terza nel campionato nazionale. 1.40 Non sembrano esserci ostacoli tra ...

