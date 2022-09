Juventus, Curva Sud contro Bonucci: “Scene ridicole, non è mai stato un leader” (Di martedì 20 settembre 2022) La Juventus sta attraversando il momento più difficile degli ultimi quindi anni, con i zero punti nel girone di Champions e sole due vittorie nelle prime sette giornate di campionato. La squadra non gira e nessuno può essere esente da responsabilità, come sanno bene anche i tifosi bianconeri che, in queste ore, sembrano aver trovato uno dei principali colpevoli della crisi o quanto meno un capro espiatorio: si tratta di Leonardo Bonucci. La Curva Sud, infatti, ha voluto rilasciare un duro comunicato proprio nei confronti del centrale difensivo della Nazionale italiana. Ecco il comunicato: “Stiamo assistendo a Scene che non comprendiamo e fanno sorridere, o meglio Scene ridicole ideate da chi si erge a leader ma si comporta da vittima ... Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Lasta attraversando il momento più difficile degli ultimi quindi anni, con i zero punti nel girone di Champions e sole due vittorie nelle prime sette giornate di campionato. La squadra non gira e nessuno può essere esente da responsabilità, come sanno bene anche i tifosi bianconeri che, in queste ore, sembrano aver trovato uno dei principali colpevoli della crisi o quanto meno un capro espiatorio: si tratta di Leonardo. LaSud, infatti, ha voluto rilasciare un duro comunicato proprio nei confronti del centrale difensivo della Nazionale italiana. Ecco il comunicato: “Stiamo assistendo ache non comprendiamo e fanno sorridere, o meglioideate da chi si erge ama si comporta da vittima ...

