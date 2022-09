I 18enni al primo voto | fra senso di responsabilità e indecisione

guiodic : RT @MarastiMattia: Vale la pena ricordare che il primo partito nei sondaggi propone la flat tax incrementale, che avvantaggia chi ha aument… - MarastiMattia : Vale la pena ricordare che il primo partito nei sondaggi propone la flat tax incrementale, che avvantaggia chi ha a… -

Tecnica della Scuola

Emerge una grande attenzione per il prossimo 25 settembre fra ialvoto. Fra loro ci sono i più informati, "quando sono usciti i programmi mi sono informata mi sono concentrata sul ruolo ...... se pensiamo che quest'anno ipotranno votare anche per il Senato , a differenza che in passato. A partire da queste considerazioni La Tecnica della Scuola ha scelto di dedicare il... Elezioni 2022, 500mila diciottenni al voto il 25 settembre. Le classi quinte di scuola superiore si preparano all'evento Napoli, 20 set. (askanews) - 'Da buon cittadino faccio il mio dovere andando a votare', 'è una grande responsabilità', 'tocca a noi prendere una decisione'. Emerge una grande attenzione per il prossim ...Un corso pratico per imparare e capire. A cosa serve E' davvero necessario Ci vorrebbe addirittura un patentino