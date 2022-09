Harry e Meghan pronti a fare i bagagli | ma prima la resa dei conti

Leggi su velvetmag

(Di martedì 20 settembre 2022) La giornata di ieri è stata molto impegnativa per tutti i membri della Famiglia Reale, ma adesso gli occhi sono puntati sul principee sulla moglieMarkle. Sembra che oggi i Sussex siano rimasti ancora a Windsor. Ma il duca e la duchessa sono stati caldamente invitati aritorno in California ilpossibile., infatti, potrebbero tornare presto a casa dai loro figli, Archie e Lilibet. La coppia ha lasciato la villa di Montecito lo scorso 3 settembre per prendere parte ad alcuni eventi programmati. Ma la morte della regina Elisabetta li ha trattenuti a Londra più del dovuto. AnsaUna fonte ha dichiarato a Us Weekly: “si stanno preparando a tornare a Montecito quasi subito dopo il funerale, per riunirsi ...