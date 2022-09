Grande Fratello VIP 2022 è già a caccia di polemiche: fra Mark Caltagirone e il ‘porro’ di Sonia Bruganelli (Di martedì 20 settembre 2022) Questa sera, 20 settembre 2022, Alfonso Signorini è tornato al comando di Grande Fratello VIP: la settima edizione del celebre reality show che mai come quest’anno potrebbe ribattezzare il genere inaugurando una nuova sotto categoria, quella del reality – catfight. Fin dall’esordio, infatti, il giornalista ha alternato la presentazione dei nuovi concorrenti a vari spunti su cui iniziare a costruire polemiche a tema gossip. Uno degli esempi più lampanti sono le congetture che il padrone di casa ha tirato fuori parlando di Pamela Prati. Stando alle parole del conduttore, la ex showgirl del Bagaglino avrebbe deciso di partecipare per la seconda volta al Grande Fratello VIP proprio per aprire nuovamente l’argomento “Mark Caltagirone” per mette fine ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 settembre 2022) Questa sera, 20 settembre, Alfonso Signorini è tornato al comando diVIP: la settima edizione del celebre reality show che mai come quest’anno potrebbe ribattezzare il genere inaugurando una nuova sotto categoria, quella del reality – catfight. Fin dall’esordio, infatti, il giornalista ha alternato la presentazione dei nuovi concorrenti a vari spunti su cui iniziare a costruirea tema gossip. Uno degli esempi più lampanti sono le congetture che il padrone di casa ha tirato fuori parlando di Pamela Prati. Stando alle parole del conduttore, la ex showgirl del Bagaglino avrebbe deciso di partecipare per la seconda volta alVIP proprio per aprire nuovamente l’argomento “” per mette fine ...

