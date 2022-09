GF Vip 7 | svelati i motivi per cui Elettra e Diletta Lamborghini avrebbero litigato

(Di martedì 20 settembre 2022) Nella notte nella Casa del Grande Fratello Vip 7, Ginevraè tornata a parlare della lite con la sorella, avvenuta a suo dire “per una sciocchezza”. Nonostante ciò le due sorelle, nipoti del noto imprenditore Ferruccio(fondatore dell’omonima casa automobilistica), non corre buon sangue ormai da anni: per la precisione dal 2019. Ginevra ednon si parlano, non trascorrono le feste insieme e la seconda avrebbe bloccato la prima su tutti i social. Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, le due sorelleavuto dei dissapori a causa di motivazioni lavorative. Ginevra non è scesa nello specifico, ma qualcosa ci dice che nei prossimi giorni scopriremo il realedi questa grave frattura ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip 6, svelati i concorrenti con più probabilità di vincere secondo i siti di scommesse - Gianni_gian13 : RT @AngoloDV: GF VIP PARTY: svelati gli ospiti della prima puntata #gfvip #gfvipparty #gfviparty #prelemi #solearmy #basciagoni #sophiecode… - AngoloDV : GF VIP PARTY: svelati gli ospiti della prima puntata #gfvip #gfvipparty #gfviparty #prelemi #solearmy #basciagoni… - zazoomblog : Gf Vip 7 a “nudo”: svelati tutti i 23 nomi dei nuovi vipponi - #“nudo”: #svelati #tutti #nuovi - afterblizzard : @fanpage se li avessero messi come tutti quelli che li hanno nei paradisi fiscali non avrebbe neanche fatto più not… -

Grande Fratello7, il ritorno di tre/ "Ospiti per alcune puntate..." Francesca Cipriani e il matrimonio con Alessandro, ecco la lista dei suoi ex coinquilini di Cinecittà invitati alle ......Alfonso Signorini ci sono Sonia Bruganelli e Orietta Berti Riapre la casa del ' Grande Fratello... Quest'anno il cast è stato mantenuto segreto e così in questa prima puntata sono statii ...Era così atteso il debutto di Orietta Berti al Grande Fratello Vip che non solo le si è perdonata la gaffe fatta a inizio serata, in cui involontariamente ha rivelato la durata ...Cosa ha spinto Orietta Berti ad accettare la proposta di Alfonso Signorini di diventare la nuova opinionista del Grande Fratello Vip “Soldi. Tanti”. Era stata la stessa cantante a rivelarlo candidame ...