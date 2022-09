Funerali Regina, la principessa Charlotte in nero col cappello: 'La bisnonna sarebbe fiera di lei' (Di martedì 20 settembre 2022) La principessa Charlotte ha fatto il suo ingresso ai Funerali della Regina Elisabetta lasciando tutti senza parole. La sua presenza non era affatto scontata, si vociferava, infatti, nei giorni scorsi ... Leggi su leggo (Di martedì 20 settembre 2022) Laha fatto il suo ingresso aidellaElisabetta lasciando tutti senza parole. La sua presenza non era affatto scontata, si vociferava, infatti, nei giorni scorsi ...

elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Marcello804 : RT @marcosalvati: Ma perché trasmettiamo i funerali della regina a reti unificate? Siamo diventati membri del Commonwealth a nostra insaput… - f43bb0d6a395428 : RT @Lollo__25: Avete visto i funerali della Regina Elisabetta? Avete notato che non c'erano mascherine, distanziamenti o restrizioni? Sono… -