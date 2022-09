Elezioni 2022 | Salvini | “Con Lega via il canone Rai”

(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “Chi sceglie lasceglie l’abolizione delRai”. Così il leader della, Matteo, in un comizio a Torino. “Bisogna mettere 30 miliardi di euro adesso per bloccare l’aumento delle bollette della luce, altrimenti sarà un disastro. E grazie a Renzi sulle bollette della luce da qualche anno c’è una tassa in più che tutti voi pagate, ilRai. Chi sceglie lasceglie l’abolizione delRai. Come tante altre televisioni si paghi da sola”, ha detto. “Mediaset, La7, le tv private -ha aggiunto- non chiedono il. La tv si può fare da soli tagliando gli sprechi e qualche mega-stipendio. Sono solo 90 euro il, è vero, ma per qualcuno vuol dire fare la spesa ...

fattoquotidiano : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da un portavoce prezzolato d’interessi di potenze straniere” - petergomezblog : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da chi gli italiani hanno imparato a conoscere come un porta… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Sono l’unico che non è andato all’estero a cercare raccomandazioni” - michele_dante : RT @ilterzosegreto: SPOT FORZA ITALIA - Elezioni 2022 #ilterzosegretodisatira #elezioni2022 #25settembre @forza_italia @berlusconi https://… - luca_lucacas67 : RT @ilterzosegreto: SPOT TERZO POLO - Elezioni 2022 #ilterzosegretodisatira #elezioni2022 #25settembre @matteorenzi @CarloCalenda @Terzo_Po… -

VIa il canone Rai, ecco la strategia della Lega in 5 punti per eliminare la tassa più odiata dagli italiani Neanche a dirlo, il tema è: a 5 giorni dalledel 25 settembre 'il fascismo è alle ...La profezia di Meloni sul dopo -Un agente della Digos di Palermo è stato colpito da un manifestante che gli ha sferrato un pugno al volto, afferma la Questura del capoluogo siciliano in una ...La leader di Fratelli d’Italia: Letta a Berlino non fa l’interesse nazionale. E spinge Vox in Spagna. Il segretario Pd: da lei una visione autarchica e provinciale dell’Europa ...Mancano dieci giorni alle elezioni politiche . Dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, l'Italia si appresta a tornare alle urne domenica 25 settembre. Si .... Si voterà in un solo giorno dalle 7 ...