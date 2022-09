Elezioni 2022 | Meloni | “Considero un male tutti i regimi Non cancello fiamma”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “un, quelli di ieri e anche quelli di oggi, senza le gerarchie e le esitazioni che invece vediamo continuamente nella sinistra”. Giorgia, intercettata dall’Adnkronos a pochi passi da Montecitorio, torna sulle dichiarazioni di questa mattina. Dice: “Abbiamo sempre difeso le radici classiche dell’Europa e i valori di libertà e democrazia che sono l’essenza dell’identità europea. Per questo non possiamo avere alcuna simpatia per i totalitarismi. Il problema è, piuttosto, quello della sinistra italiana che si è dissociata dal resto delle forze politiche europee rifiutandosi di condannare l’Unione Sovietica e icomunisti. Non capisco perché non chiediate conto a Letta di quei deputati del Pd che al Parlamento ...