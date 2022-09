Elezioni 2022, Di Maio: “Conte ha disgregato M5S, traditi nostri capisaldi” (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Marzo 2018: al quartier generale del M5S allestito presso l’Hotel Parco dei Principi di Roma, lei attendeva da capo politico il risultato delle Elezioni. Tra i presenti anche Giuseppe Conte, oggi suo avversario. Cosa è cambiato da quella notte? “Allora rispettavamo due principi: tenere unita la comunità del Movimento, anche quando la si pensava diversamente – tant’è vero che io, Di Battista, Fico, eravamo tutti nella stessa comunità – e portare il M5S al governo dopo aver raccolto le istanze dei cittadini. Questi due capisaldi sono stati traditi quando Conte ha cominciato a disgregare il M5S e quando soprattutto ha cominciato a far cadere i governi, come ha fatto con Draghi. Questo segna una sostanziale differenza tra il M5S e il partito di Conte”. Lo racconta Luigi Di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Marzo 2018: al quartier generale del M5S allestito presso l’Hotel Parco dei Principi di Roma, lei attendeva da capo politico il risultato delle. Tra i presenti anche Giuseppe, oggi suo avversario. Cosa è cambiato da quella notte? “Allora rispettavamo due principi: tenere unita la comunità del Movimento, anche quando la si pensava diversamente – tant’è vero che io, Di Battista, Fico, eravamo tutti nella stessa comunità – e portare il M5S al governo dopo aver raccolto le istanze dei cittadini. Questi duesono statiquandoha cominciato a disgregare il M5S e quando soprattutto ha cominciato a far cadere i governi, come ha fatto con Draghi. Questo segna una sostanziale differenza tra il M5S e il partito di”. Lo racconta Luigi Di ...

